У Києві на будівництві поліклініки розікрали 3,6 млн

Підрядникам незаконно перерахували майже 3,6 млн грн бюджетних грошей. Колаж: "Сьогодні"

Слідчі ДБР повідомили про підозру за розкрадання 3,6 млн грн на ремонті діагностичного центру керівником підрядних організацій, які проводили будівельні роботи в комунальному некомерційному підприємстві "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Слідчі ДБР повідомили про підозру керівникам підрядних організацій, які проводили будівельні роботи в комунальному некомерційному підприємстві" Консультативно-діагностичний центр "Святошинського району Києва, який знаходиться у віданні київської міської влади", – йдеться в повідомленні.

За даними слідчих, підрядні організації завищили обсяги фактично виконаних будівельних робіт, а в актах прийняття вказали недостовірні дані. Підприємець, який контролював будівництво, неналежним чином перевірив виконання робіт, через що територіальна громада Києва втратила кілька мільйонів.

Що загрожує підрядникам і підприємцю

Керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підприємцю, який здійснював технічний нагляд на об'єкті, повідомляється про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше ми також писали: