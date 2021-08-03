"Це була показова страта". У Києві під посольством Білорусі пройшла акція пам'яті Віталія Шишова

Як проходить акція в пам'ять про білоруського опозиціонера

Акція в пам'ять про Віталія Шишова пройшла під посольством Білорусі в Україні / Фото Анжели Слободян / Колаж "Сегодня"

У вівторок ввечері в Києві під посольством Білорусі в Україні пройшов пікет в пам'ять про главу громадської організації "Білоруський будинок в Україні" Віталія Шишова , який вранці був знайдений повішеним у лісопосадці. На захід прийшли кілька сотень людей.

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Як передає кореспондент "Сегодня", на акцію прийшли кілька друзів і знайомих Віталія. Вони принесли портрети друга і розставили навпроти дипмісії лампадки. Також прибули представники полку "Азов".

Акція під посольством Білорусі зібрала десятки людей / Фото: Игорь Серов, Сьогодні

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Виступаючи на мітингу білоруси висловили свої думки з приводу того, що відбулося. "Це була кара, показова страта", – сказав один з присутніх.

Біля посольства була посилена охорона за допомогою поліції і Нацгвардії. У свою чергу працівники посольства перед акцією зайнялися фарбуванням в'їзних воріт.

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 3 серпня, знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" ( "Беларускі будинок ва Украіне"). Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

Приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було ніяких – у хлопця було багато планів на життя. Вона додала, що йому і його дівчині напередодні надійшла інформація, що готується операція по його усуненню білоруської спецслужбою.