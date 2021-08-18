У Києві торгували немовлятами як "сурогатними": 70 тисяч доларів за дитину

У Києві торгували дітьми за 70 тисяч доларів, маскуючи все під сурогатне материнство. Члени банди підробляли документи і дозволяли іноземцям вивозити за кордон малюків, народжених сурогатними матерями. Організаторів злочинної схеми п'ятеро. Троє українців та двоє громадян зі Східної Азії.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Вже відомо, що вдалося вивезти 13 дітей, ще троє залишаються в Україні. За інформацією з власних джерел у правоохоронних органах – дітей на продаж замовляли у непримітній будівлі. Тут на другому поверсі розміщується агенція з сурогатного материнства. На її сайті зазначена мета – допомагати стати батьками. Дівчатам, які візьмуть участь у програмі сурогатного материнства, обіцяли безкоштовне обстеження, індивідуального доктора і психолога, а також житло у столиці.

Іноземцю в Україні шукали також і фіктивну дружину. За два роки її послуги коштували 2 тисячі доларів.

Фрагмент розмови з вербувальниками:

Повністю вони всю суму не можуть видати, щоб наречена нікуди не пропала.

Ага.

А ви мені скажіть дитина на мене буде записана?

Так.

Я мати буду?

Так.

Ну добре, я згодна.

Потім лікарі підробляли фіктивній дружині довідки про те, що вона не може мати дітей. А значить – має право скористатись послугами сурогатної медицини.

"Після народження дитини фіктивна дружина мала відмовитись від дитини і надати дозвіл на її переміщення через державний кордон України. Після передачі дитини іноземцю-замовнику, фігуранти злочинної групи отримували винагороду близько 70 тисяч доларів", – коментує начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

За скляними дверима агенції з сурогатного материнства бачимо фото немовлят азійської зовнішності. А на дверях таблички дублюються китайською. Намагаємося отримати їх коментар та марно. Чоловік, якого бачили за дверима, за якийсь час з'являється на ґанку. У мотоциклетному шоломі, окулярах, масці та білому халаті чекає на кур'єра, який привіз їжу. Від журналістів кидається навтьоки.

У відгуках в інтернеті є навіть дописи від тих самих фіктивних дружин – незадоволені.

"Незадоволена вами! Якщо треба продовжити шлюб, то нехай китаєць платить. А то подам на розлучення! І не думайте мене обманювати!" – йдеться у дописі.

Це вже друга гучна справа з незаконним продажем сурогатних дітей за кордон за останній місяць. Кілька тижнів тому СБУ викрила подібну схему у Харкові. Юристи кажуть – хоч сурогатне материнство в Україні легальне, та спеціального закону про нього немає. І є моменти, які намагаються обійти за допомогою фіктивних дружин.

Тепер керівництву агенції світить до 15 років за гратами з конфіскацією майна. Що загрожує фіктивним дружинам – поки невідомо. У черзі на сурогатних немовлят лише в цій агенції було 160 охочих іноземців.

Відзначимо, що сьогодні Україна – одна з небагатьох країн в Європі, де комерційне сурогатне материнство дозволене на законодавчому рівні. Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook написала, що ситуація з наданням послуг сурогатного материнства є масовою і системною в країні, а технології сурогатного материнства рекламують і представляють як "товар високої якості".