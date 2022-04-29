У Києві затримали афериста, який обманював біженців

18-річний хлопець обманював біженців / Колаж "Сьогодні"

18-річний хлопець із Київської області обманював людей, які хотіли виїхати із зони бойових дій. Аферист брав по 2 500 гривень за перевезення, а після цього переставав виходити на зв'язок. Порушник встиг ошукати 10 пасажирів.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі афери

18-річний хлопець обіцяв людям, що вивезе їх із зони бойових дій за 2500 гривень. Оголошення аферист розмістив у соціальних мережах. Таким чином, за одне перевезення зловмисник отримував від 2500 до 5000 гривень із однієї особи.

Після того як аферист отримував гроші від жертв, то переставав виходити на зв'язок. Хлопець встиг обдурити 10 людей.

Що загрожує порушнику

За шахрайство жителю Київської області загрожує до 8 років ув'язнення.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та повідомили правопорушника про підозру.

Афери орендодавців на Закарпатті

Під час війни Росії проти України з мегаполісів виїхали тисячі українців, які обрали Закарпаття для тимчасового проживання. Люди віддають майже останні кошти, щоби орендувати будинок для безпеки сім'ї. Однак часто можна потрапити на шахраїв.

Що врахувати, щоб не потрапити до шахрайських рук:

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Не надсилайте авансу або будь-якої іншої оплати. Наполягайте про оплату оренди офлайн та підписання договору.

Наполягайте про оплату оренди офлайн та підписання договору. Під час підписання договору перевірте документи власника: паспорт та документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність.

паспорт та документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність. Обов'язково підписуйте договір оренди та зробіть фото показників лічильника.

Скористайтеся порадами не тільки для оренди житла на Закарпатті, а й в інших регіонах України.

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