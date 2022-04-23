Обдурив 50 людей: шахрай на Дніпропетровщині "продавав" військову амуніцію

Після отримання грошей зловмисник блокував клієнтів

Від неправомірних дій зловмисника постраждали близько 50 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Дніпропетровщині кіберполіція викрила 22-річного чоловіка, який "продавав" військову амуніцію.

Про це повідомила в Telegram Національна поліція України.

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Що сталося

Як зазначається, зловмисник організував незаконний "бізнес", розміщуючи в групах у месенджерах оголошення про нібито продаж амуніції.

"Головною умовою купівлі була передплата від 300 до 600 гривень. Після отримання грошей він блокував клієнтів, а сам змінював номер телефону. За попередніми даними, від неправомірних дій зловмисника постраждали близько 50 осіб. Наразі правоохоронці встановлюють інших постраждалих покупців та остаточну суму збитків", – повідомили в поліції.

Крім цього, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України – передбачено до восьми років тюремного ув’язнення. Зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

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Нагадаємо, кіберполіція зафіксувала ще один вид шахрайства в Україні – користувачі отримують на телефон SMS-повідомлення з інформацією про грошові виплати під час воєнного стану.

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