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Правила поведінки на блокпосту: чи законно забирати авто та вручати повістки

Павло Заяць Павло Заяць
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18 квітня, 12:20
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При перетині блокпостів рекомендується завжди мати при собі документи і не виходити з авто без дозволу
Українцям нагадали, що законно можна перевіряти на блокпостах
Українцям нагадали, що законно можна перевіряти на блокпостах / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на доргах сьогодні стоять тисячі блокпостів, де в людей можуть перевіряти документи, оглядати речі і навіть вручати повістки.

Видання ТСН.ua перерахувало основні правила поведінки на блокпостах, а також нагадало, які повноваження мають поліцейські та бійці тероборони.

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Зокрема, якщо ви під'їжджаєте до блокпосту на автомобілі, потрібно зменшити швидкість, вимкнути фари, увімкнути "аварійку". Документи для перевірки треба підготувати заздалегідь. Не треба нервувати, скандалити з ЗСУ, теробороною чи поліцією. Виходити з машини на блокпостах можна лише з дозволу військових.

Рекомендується відповідати на поставлені військовими чи представниками тероборони питання – де проживає людина, звідки їде, куди. Формально перелік питань нічим не регламентований, але їх можуть ставити з метою виявити диверсантів чи підозрілих людей. Запитання можуть ставити, і щоби зрозуміти рівень знання української мови, пише видання.

Що можна перевіряти на блокпостах

Порядок перевірок регламентується постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року №1456. "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану". Відповідно до цієї постанови, військові на блокпостах мають право проводити огляд людей та транспортних засобів, відчиняти двері автомобіля та багажник. Допускаються такі дії як поплескати по тілу для перевірки на наявність зброї, застосування металошукача.

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Важливо під час воєнного стану завжди носити із собою документи, що засвідчують особу. Відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні порушення, для встановлення особи, а також для з'ясування обставин правопорушення будь-яка людина може бути затримана на строк до 3 діб. Важливо пам'ятати, що представники ЗСУ чи тероборони не мають на блокпостах коштів для верифікації електронної версії документів, тому навіть якщо документ, що засвідчує особу, доступний у додатку "Дія", слід мати з собою паспорт громадянина у паперовому вигляді або ID-картку.

Чи можуть перевіряти телефони, фотоапарати, відеокамери

Фотозйомку, відеозйомку військових, блокпостів заборонено. Тому при наближенні до блокпостів і на блокпостах не варто діставати телефон і якщо пролунав дзвінок, слід не брати слухавку. Автомобілістам тимчасово заборонено користуватись відеореєстраторами. У разі підозри на блокпості можуть перевірити телефон, фотоапарат, відео щодо зйомки заборонених об'єктів. Якщо встановлено, що зйомка велася, їх можуть забрати.

Чи можуть забрати авто

Якщо на блокпостах у вас забирають автомобіль, потрібно на це вимагати офіційного дозволу військового керівництва, документа у вигляді спеціального акта, завіреного командуванням не нижче командира частини. Кожен автовласник, у якого забрали автомобіль, має право на відшкодування вартості авто, якщо має такий акт.

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Чи можуть вручити повістку

Оскільки українське законодавство не регулює, де заборонено вручати повістки, вручати їх можуть будь-де, зокрема на блокпостах.

У Києві на блокпосту застрелили колишнього сбушника

У Києві 10 березня було вбито на блокпосту колишнього заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитра Дем'яненка. Застрелили Дем'яненка бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".

Автомобіль "Тойота" з поліцейськими номерами, де був Дем'яненко, не зупинився на одному з блокпостів. Його дії під час воєнного стану були розцінені як диверсійні та по ньому було відкрито вогонь

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