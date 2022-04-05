Хлопчик з Волині самостійно облаштував блокпост, щоб охороняти рідне місто (відео)

Він зробив захисну споруду, на якій проводив чергування та навіть підняв над нею прапор України

На Волині хлопчик облаштував блокпост біля будинку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Хлопчик з Волині змайстрував блокпост, щоб захистити місто. Зворушливу історію про школяра з волинського міста Любомль розповіли в групі "Х..ровий Луцьк" у Facebook.

Учень 4 класу Іван Смолинець облаштував біля будинку блокпост, аби захищати рідну домівку та місто від окупантів. Хлопець зняв відео, якою вийшла захисна споруда та як він встановлює прапор України. При цьому одягається школяр у камуфляжну форму.

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Роботу хлопця оцінили українські військові

Ролик школяра набрав тисячі переглядів. Його переглянули військові та зробили юному захиснику подарунки, розповіла у соцмережах сусідка хлопчика Тарама Остапчук.

"Хлопці зателефонували, щоб влаштувала зустріч. Привезли рюкзак із солодощами, ліхтарик, аптечку… Інші мають передати прапор. Те, що Іванко був у шоці, це нічого не сказати. Дуже дякуємо військовим, що подарували дитині такі емоції. Бережи їх Боже! До речі, ось так мій сусід гуляє вдома (мається на увазі форма, – авт)", – написала жителька Любомля.

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