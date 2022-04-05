Мальчик из Волыни самостоятельно обустроил блокпост, чтобы охранять родной город (видео)

Он сделал защитное сооружение, на котором проводил дежурство и даже поднял над ним флаг Украины

На Волыни мальчик обустроил блокпост у дома. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мальчик из Волыни смастерил блокпост, чтобы защитить город. Трогательную историю о школьнике из волынского города Любомль рассказали в группе "Х..ровый Луцк" в Facebook.

Ученик 4 класса Иван Смолинец обустроил у дома блок-пост, чтобы защищать родительский дом и город от оккупантов. Парень снял видео, как вышло защитное сооружение и как он устанавливает флаг Украины. При этом одевается школьник в форму камуфляжа.

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Работу парня оценили украинские военные

Ролик школьника набрал тысячи просмотров. Его просмотрели военные и сделали юному защитнику подарки, рассказала в соцсетях соседка мальчика Тарама Остапчук.

"Ребята перезвонили, чтобы устроила встречу. Привезли рюкзак со сладостями, фонарик, аптечку... Другие должны передать флаг. То, что парень был в шоке, это ничего не сказать. Очень спасибо военным, что подарили ребенку такие эмоции. Береги их Бог! Кстати, вот так мой сосед гуляет дома (имеется в виду форма, – авт.)", – написала жительница Любомля.

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