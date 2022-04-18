Правила поведения на блокпосту: законно ли забирать авто и вручать повестки

При пересечении блокпостов рекомендуется всегда иметь при себе документы и не выходить из авто без разрешения

Украинцам напомнили, что законно можно проверять на блокпостах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на доргах сегодня стоят тысячи блокпостов, где у людей могут проверять документы, досматривать вещи и даже вручать повестки.

Издание ТСН.ua перечислило основные правила поведения на блокпостах, а также напомнило, какие полномочия имеют полицейские и бойцы теробороны.

Реклама

В частности, если вы подъезжаете к блокпосту на автомобиле нужно сбавить скорость, выключить фары, включить "аварийку". Документы для проверки надо подготовить предварительно. Не нужно нервничать, скандалить с ВСУ, терробороной или полицией. Выходить из машины на блокпостах можно только с разрешения военных.

Рекомендуется отвечать на заданные военными или представителями терробороны вопросы – где проживает человек, откуда едет, куда. Формально перечень вопросов ничем не регламентирован, но их могут задавать с целью выявить диверсантов или подозрительных людей. Вопросы могут задавать, и чтобы понять уровень знания украинского языка, пишет издание.

Что можно проверять на блокпостах

Порядок проверок регламентируется постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 №1456. "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения". Согласно этому постановлению, военные на блокпостах имеют право проводить осмотр людей и транспортных средств, открывать двери автомобиля и багажник. Допускаются такие действия как похлопать по телу для проверки на наличие оружия, применение металлоискателя.

Реклама

Важно во время военного положения всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность. Согласно статье 263 Кодекса Украины об административных нарушениях, для установления личности, а также для выяснения обстоятельств правонарушения любой человек может быть задержан сроком до 3 суток. Важно помнить, что представители ВСУ или терробороны не имеют на блокпостах средств для верификации электронной версии документов, поэтому даже если документ, удостоверяющий личность доступный в приложении "Дія", следует носить с собой паспорт гражданина в бумажном виде или ID-карту.

Могут ли проверять телефоны, фотоаппараты, видеокамеры

Фотосъемка, видеосъемка военных, блокпостов запрещена. Поэтому при приближении к блокпостам и на блокпостах не нужно доставать телефон и если раздался звонок, следует не брать трубку. Автомобилистам временно запрещено пользоваться видеорегистраторами. В случае подозрения на блокпосту могут проверить телефон, фотоаппарат, видео на предмет съемки запрещенных объектов. Если установлено, что съемка велась, их могут отобрать.

Могут ли забрать авто

Если на блокпостах у вас забирают автомобиль, нужно требовать на это официального разрешения военного руководства, документа в виде специального акта заверенного командованием не ниже командира части. Каждый автовладелец, у которого забрали автомобиль, имеет право на возмещение стоимости авто, если у него есть такой акт.

Реклама

Могут ли вручить повестку

Поскольку украинское законодательство не регулирует, где запрещено вручать повестки, вручать их могут в любом месте, в том числе на блокпостах.

В Киеве на блокпосту застрелили бывшего сбушника

В Киеве 10 марта был убит на блокпосту бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко. Застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".

Автомобиль "Тойота" с полицейскими номерами, в котором был Демьяненко, не остановился на одном из блокпостов. Его действия во время военного положения были расценены как диверсионные и по нему был открыт огонь