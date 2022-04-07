На Прикарпатті жінка ошукала 30 переселенців з орендою житла

Також підозрювана залучила до справи свого співмешканця. Наразі вирішується питання про оголошення підозри спільнику

Жінка обдурила переселенців з орендою житла в Івано-Франківській області. Фото: колаж "Сьогодні"

На Івано-Франківщині кіберполіція викрила жінку, яка ошукала понад 30 вимушених переселенців. Наразі їй загрожує серйозний термін.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Деталі

Як стало відомо, жінка в інтернеті розміщувала фейкові оголошення про надання в оренду житла на Прикарпатті. Головною умовою була передплата на картку. Проте отримавши гроші, зловмисниця не виконувала взятих на себе обов'язків.

На гачок аферистки потрапили понад 30 вимушених переселенців, які поїхали подалі від бойових дій. На псевдооренді жінка заробила близько 50 тисяч гривень.

Під час обшуку у будинку жінки правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські картки.

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Що загрожує зловмисниці?

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Підозрюваній обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Також підозрювана до протиправної діяльності залучила свого співмешканця. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри спільнику.

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