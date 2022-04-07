Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

На Прикарпатті жінка ошукала 30 переселенців з орендою житла

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 18:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також підозрювана залучила до справи свого співмешканця. Наразі вирішується питання про оголошення підозри спільнику
Жінка обдурила переселенців з орендою житла в Івано-Франківській області. Фото: колаж "Сьогодні"
Жінка обдурила переселенців з орендою житла в Івано-Франківській області. Фото: колаж "Сьогодні"

На Івано-Франківщині кіберполіція викрила жінку, яка ошукала понад 30 вимушених переселенців. Наразі їй загрожує серйозний термін.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Реклама

Деталі

Як стало відомо, жінка в інтернеті розміщувала фейкові оголошення про надання в оренду житла на Прикарпатті. Головною умовою була передплата на картку. Проте отримавши гроші, зловмисниця не виконувала взятих на себе обов'язків.

На гачок аферистки потрапили понад 30 вимушених переселенців, які поїхали подалі від бойових дій. На псевдооренді жінка заробила близько 50 тисяч гривень.

Під час обшуку у будинку жінки правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські картки.

Реклама

Що загрожує зловмисниці?

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Підозрюваній обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Також підозрювана до протиправної діяльності залучила свого співмешканця. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри спільнику.

До нитки обдирають переселенців: в Україні вигадали спосіб боротьби з цінами на оренду

Українці продовжують стикатися з проблемою завищених цін на оренду нерухомості у безпечних регіонах країни. Про це рієлтори та прості переселенці розповіли виданню "Мінфін".

Реклама

Киянка Оксана Мельник розповіла, що її сім'я поїхала з Києва 14 березня і було вирішено їхати до Чернівців.

"Знайти тут квартиру виявилося дуже складно. В результаті зняли однокімнатну хрущовку з дірявими вікнами практично без меблів та посуду. Сплатили 11,5 тис. грн за місяць. Сусіди потім сказали, що цю квартиру раніше здавали менш як за 4 тис. грн", – розповідає жінка.

А ось тернопільський агент з нерухомості Ірина каже, що ціни на квартири сильно підвищує не так багато власників, але все ж таки ціна зростає через підвищений попит.

Ситуація з підвищенням цін спостерігається у всіх західних областях, а мер Львова Андрій Садовий розповів, що були випадки, коли за однушку просили 80 тис. грн на місяць.

А дехто розповідає, що власники житла влаштовують справжні аукціони перед потенційними орендарями – "хто дасть більше".

Як каратимуть?

Наживатися на війні і людському горі – неприпустимо, тому місцева влада вирішила боротися з цим ганебним явищем.

Багато представників влади неодноразово порівнювали необґрунтоване завищення цін на житло з мародерством, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.

На жаль, це швидше психологічний прийом, але держава все ж таки вигадала більш дієві методи.

"Ми проведемо рейд, дізнаємося, яка сума оренди, чи укладено договір і чи сплачується податок", – каже мер Тернополя Сергій Надал.

Тобто тих, хто збирається здерти з українців потрійну ціну на житло, перевірять та можуть притягти до відповідальності за несплату податків. Це серйозна загроза, оскільки левова частка ринку оренди перебувала у тіні до війни.

Якщо податківці виявлять цей факт, порушнику, який не хотів віддавати належне до бюджету, загрожує кримінальне переслідування.

А стаття 212 ККУ передбачає за таке правопорушення накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис. грн до 170 тис. грн).

Дії місцевої влади

Місцева влада обіцяє самостійно карати мародерів.

"У вас раптово зникне вода, перестане працювати каналізація і щодо вашого житла я обов'язково зроблю подання на військове командування стосовно вилучення. Не чиніть так", – сказав мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Андрій Садовий теж виступив за те, щоб забирати у нечесних орендодавців квартири на користь держави. Він також попередив, що всю інформацію передають у військову адміністрацію.

І це вже не порожні "лякалки", оскільки в країні діє воєнний стан, який і дозволяє примусово відчужувати майно.

Однак і тут є заковика: згідно з законом, власник майна, що відчужується, вправі вимагати за нього компенсацію.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.94

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти