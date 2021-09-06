В "ЛНР" через аварію на шахті загинули гірники – ЗМІ

Офіційної інформації про трагедію поки немає / Колаж "Сегодня"
На шахті "Червоний партизан" в Червонопартизанську (тимчасово окупована територія України), ймовірно, загинули дев'ять гірників.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформаційні канали невизнаної так званої "Луганської народної республіки".
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Що відомо
За наявною інформацією, обірвався канат транспортної кліті, в якій знаходилися шахтарі. Дев'ять людей, за попередніми даними, загинули. Всього в момент обриву канату в кліті перебували 25 людей. На місці трагедії працюють рятувальні служби.
На жаль, аварії на українських шахтах відбуваються.
- 31 липня під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів на шахті в селищі Вдале Покровського району стався вибух, в результаті якого постраждали 10 гірників. Від травм, несумісних з життям, шестеро шахтарів померли.
- У місті Нововолинськ (Волинська область) ввечері 4 квітня на шахті № 9 обірвалася шахтна кліть і на великій швидкості впала вниз, внаслідок чого постраждали дев'ять гірників.
- В кінці грудня в Луганській області загинув гірник , який опинився під завалом на шахті "Золоте".
- У 2019 року в селі Глухів Сокальського району на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" на горизонті мінус 500 м виникла пожежа. На поверхню живими і неушкодженими вдалося евакуювали 13 гірників.