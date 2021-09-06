В "ЛНР" из-за аварии на шахте погибли горняки – СМИ

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На шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске (временно оккупированная территория Украины) предположительно погибли девять горняков.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационные каналы непризнанной так называемой "Луганской народной республики".
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Что известно
По имеющейся информации, оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры. Девять человек, по предварительным данным, погибли. Всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. На месте трагедии работают спасательные службы.
К сожалению, аварии на украинских шахтах происходят.
- 31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров скончались.
- В городе Нововолынск (Волынская область) вечером 4 апреля на шахте № 9 оборвалась шахтная клеть и на большой скорости упала вниз, вследствие чего пострадали девять горняков.
- В конце декабря в Луганской области погиб горняк, который оказался под завалом на шахте "Золотое".
- В 2019 году в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте минус 500 м возник пожар. На поверхность живыми и невредимыми удалось эвакуировали 13 горняков.