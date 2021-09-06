В "ЛНР" из-за аварии на шахте погибли горняки – СМИ

Официальной информации о трагедии пока нет / Коллаж "Сегодня"

На шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске (временно оккупированная территория Украины) предположительно погибли девять горняков.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационные каналы непризнанной так называемой "Луганской народной республики".

Что известно

По имеющейся информации, оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры. Девять человек, по предварительным данным, погибли. Всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. На месте трагедии работают спасательные службы.

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К сожалению, аварии на украинских шахтах происходят.