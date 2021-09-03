Як підготуватися до поїздки за кордон. Все, що потрібно знати українцям

У МЗС надали всю інформацію про правила в'їзду до різних країн. Колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві закордонних справ відповіли на поширені запитання для українців, які планують подорожі 2021 року за кордон в умовах епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє МЗС.

Де дізнатись про відкриті країни і умови перетину кордону

Список країн, до яких дозволений в'їзд, постійно змінюється. Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України до різніих країн світу доступна на сайті МЗС.

Інтерактивна карта світу з "відкритими" кордонами для українців

Чи можна потрапити до країни, до якої в'їзд заборонений на час пандемії

За інформацією МЗС, незважаючи на заборону в'їзду до певної країни, можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для всіх країн списку винятків, тому на сайті МЗС, в розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну і ознайомтеся.

Чи можна перетнути транзитом територію "закритої" держави

Незважаючи на заборону в'їзду одні країни можна перетнути транзитом, інші – ні. Зазначається, що порядок транзитного проїзду територією іноземної держави визначається карантинним законодавством відповідної країни. Перевірити інформацію можна на онлайн-карті: виберіть країну і опцію "Режим тимчасового транзиту" на сайті МЗС.

Інтерактивна карта світу з транзитним проїздом для українців

Чи має значення для подорожей моє громадянство і країна, де я проживаю

Загальна інформація про режим в'їзду громадян України до країн світу розміщена на сайті МЗС. У той же час деякі країни можуть дозволяти безвізовий в'їзд при наявності дозволу на проживання в конкретних країнах.

Що буде, якщо я поїду до країни, до якої заборонений в'їзд іноземцям

Дозвіл про посадку на рейс насамперед надає авіаперевізник. При цьому остаточне рішення про дозвіл на в'їзд приймається відповідним компетентним органом іноземної держави.

Тому радимо ретельно перевірити інформацію на сайті МЗС. У розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну і ознайомтеся.

Що робити, якщо правила зміняться під час перебування в країні і за кордоном: чи зможу я повернутися до України

Громадянин України за жодних підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд до України, отже, має право повернутись до України за будь-яких обставин.

Громадянин України за жодних обставин не може бути обмежений у праві на в'їзд до України / Фото: dpsu.gov.ua

Для в'їзду до країни необхідний сертифікат вакцинації від COVID-19

У разі, якщо в'їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред'явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на сайті МЗС. Шукайте необхідну інформацію в розділі "Режим тимчасового в'їзду для громадян України" щодо країни, яка вас цікавить.

Чи потрібно мені дозвіл, щоб вивезти дітей за кордон

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, виїзд за кордон громадян України, яким не виповнилося 16 років, у супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі

У такому документі достатньо зазначити:

громадянство, прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, яка надає згоду;

громадянство, прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, якій надається згода;

громадянство, прізвище, ім'я, по батькові та дату народження дитини;

державу прямування та часовий проміжок перебування в цій державі (наприклад, з 01.01.2021 по 01.03.2021).

Які документи потрібні, щоб вивезти дітей за кордон / Фото: Reuters

Чи є особливості на в'їзд для громадян України

Перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з 2 документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. Довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Якщо такі документи відсутні, громадяни України (крім осіб до 18 років та інших категорій, визначених постановою) встановлюють застосунок "Вдома" та беруть на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

У разі неможливості використати застосунку "Вдома" громадянин перебуватиме в обсервації.

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Для всіх невакцинованих осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Безвізовий режим, куди можна їхати

Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена на сайті МЗС. Водночас з урахуванням чинних обмежень в умовах пандемії рекомендуємо ознайомитись з інформацією на сайті МЗС. У розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну.

Безвізовий режим в Україні / Фото: Getty Images

Які документи потрібні для поїздки за кордон

З точки зору українського законодавства документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд, є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон ("закордонний паспорт"); дипломатичний чи службовий паспорт України; посвідчення особи моряка або члена екіпажу.

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб його прийняли в іншій державі

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на іноземну мову, зазвичай англійську.

Дослідники компанії "Фармак" спільно з українськими вченими створили ПЛР-тест, що виявляє нові штами коронавірусу.

Чи можу я вільно подорожувати з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19

Кожна країна встановлює свої правила для в'їзду. Рекомендуємо перед поїздкою ознайомитися з відповідними інструкціями на сайті МЗС для уникнення можливих ускладнень або непорозумінь.

У мене є сертифікат вакцинації від COVID-19, чи потрібен мені ПЛР-тест

Наразі не існує єдиного алгоритму, у кожній країні існують свої правила в’їзду. З відповідними вимогами кожної конкретної країни рекомендуємо ознайомитись на сайті МЗС. У розділі "Інтерактивна карта світу" – виберіть конкретну країну.

Коли в Україні запрацюють цифрові COVID-сертифікати і як його отримати

Наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний (для подорожей) та внутрішній (для використання всередині країни), наприклад, відвідування масових заходів.

У цифровому COVID-сертифікаті міститиметься інформація про щеплення від COVID-19, негативний результат тестування методом ПЛР або дані про одужання від хвороби.

Кожному COVID-сертифікату буде присвоєно унікальний електронний ідентифікатор та сформовано окремий QR-код.

Фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Що робити, якщо під час поїздки за кордоном проявляються симптоми COVID-19

У разі появи симптомів респіраторного захворювання, характерних для COVID-19, слід невідкладно звертатися до медичних закладів країни перебування для проведення тестування та, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

Що робити, якщо після прильоту виявили COVID-19

Відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, у разі виявлення у Вас COVID-19 проходження самоізоляції є обов’язковим.

У разі виявлення у Вас COVID-19 проходження самоізоляції є обов'язковим / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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