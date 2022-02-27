У Міноборони озвучили втрати РФ у війні проти України

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила сумарні орієнтовні втрати Росії за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) війни проти України.
Дані вона опублікувала в Facebook.
- Літаки 27
- Гелікоптери 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармати 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БПЛА ОТР 2
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО
- Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)
"Інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Крім того, інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі в часі. Надходження даних може статися на наступний день, а іноді і через день", – йдеться у повідомленні.
Крім того, якщо бій тривав уночі і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити, в яку добу відбулися ті чи інші втрати.
Ситуація в Україні 27 лютого
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