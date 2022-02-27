В Минобороны озвучили потери РФ в войне против Украины

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток (24,25,26 февраля) войны против Украины.
Данные она опубликовала в Facebook.
- Самолеты 27
- Вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- Средства ПВО
- Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)
"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", – говорится в сообщении.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.
Ситуация в Украине 27 февраля
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- Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает Украинская правда. В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
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