У НАТО обговорять безпольотну зону над Україною

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Члени НАТО 4 березня обговорять запровадження над Україною безпольотної зони.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Financial Times.

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За словами Альбареса, у п'ятницю пройде зустріч глав МЗС НАТО, де обговорюватимуться кілька варіантів втручання в ситуацію, зокрема, можливе запровадження безпольотної зони.

При цьому, зазначає Financial Times, такий захід залишається вкрай малоймовірним.

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