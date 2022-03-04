У НАТО обговорять безпольотну зону над Україною

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Члени НАТО 4 березня обговорять запровадження над Україною безпольотної зони.
Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Financial Times.
За словами Альбареса, у п'ятницю пройде зустріч глав МЗС НАТО, де обговорюватимуться кілька варіантів втручання в ситуацію, зокрема, можливе запровадження безпольотної зони.
При цьому, зазначає Financial Times, такий захід залишається вкрай малоймовірним.
Зеленський звернувся до НАТО
Президент Володимир Зеленський закликав НАТО закрити небо над Україною:
"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту".