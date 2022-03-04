В НАТО обсудят бесполетную зону над Украиной

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Члены НАТО 4 марта обсудят введение над Украиной бесполетной зоны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Financial Times.
По словам Альбареса, в пятницу пройдет встреча глав МИД НАТО, где будут обсуждаться несколько вариантов вмешательства в ситуацию, в частности, возможно введение бесполетной зоны.
При этом, отмечает Financial Times, такая мера остается крайне маловероятной.
Зеленский обратился к НАТО
Президент Владимир Зеленский призвал НАТО закрыть небо над Украиной:
"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Если не можете сделать это сейчас, скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны отлететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента".