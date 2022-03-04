В НАТО обсудят бесполетную зону над Украиной

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Члены НАТО 4 марта обсудят введение над Украиной бесполетной зоны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Financial Times.

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По словам Альбареса, в пятницу пройдет встреча глав МИД НАТО, где будут обсуждаться несколько вариантов вмешательства в ситуацию, в частности, возможно введение бесполетной зоны.

При этом, отмечает Financial Times, такая мера остается крайне маловероятной.

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