В Одесі руйнується будинок пенсіонерки, бо поряд зводять 9-поверхівку (відео)

Будинок — узявся тріщинами, у кранах — брудна вода, а попід вікнами — будівельний котлован. Так живе пенсіонерка на одеській Молдаванці. Впритул до її оселі почали зводити висотку. Чи законно? Перевірили кореспонденти "Сьогодні".

Наслідки будівництва

Будинок постійно хитається, під шпалерами тріщини, вода в раковинах стоїть годинами. Так живе 89-річна Ольга Миколаївна, відколи поряд почали рости дев’ятиповерхівки.

Реклама

З вікна видно — котлован. Рідні побоюються, що хата сповзе. Та підійти до вікон зовні — не пускає охорона будмайданчику. Сусіди та місцеві силоміць відчиняють ворота, адже забудовник на жодні контакти з людьми не йде.

Близькість величезної ями під майбутній паркінг до стін житлової будівлі — шокує. Від будинку до котловану не більше ніж півтора метра.

Керівник будівельних робіт рекомендує не панікувати.

Реклама

"Немає сенсу хвилюватися, все буде нормально", — каже керівник будівельних робіт Микола.

Чи законне будівництво?

Рідні бабусі просять міських чиновників, аби ті створили комісію, яка б перевірила, чи дотримуються на майданчику вимог будівельних норм. А "Сьогодні" слідкуватимуть за ситуацією.

Оскарження незаконного будівництва

У випадку, якщо наявні докази того, що забудова є незаконною, зацікавлена особа має право звернутися із заявою до Національної поліції, а також оскаржувати бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування та органів державної влади у суді.

Читайте також