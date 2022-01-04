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Впали чотири поверхи. У Харкові обвалився будинок (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 14:26
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Приміщення нібито було нежилим, але у багатоповерхівці орендували офіси
Внаслідок обвалу, попередньо, постраждалих немає.
Внаслідок обвалу, попередньо, постраждалих немає. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові обвалилася багатоповерхівка. Це сталося за адресою Гагаріна, 20, поряд із новобудовою.

Фото обвалення опублікував Telegram-канал "Типичное ХТЗ Харьков".

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"Нам тут телеграфують, що на Гагаріна, 20 обвалилася стіна будинку, жилий він чи ні незрозуміло. Начебто рили фундамент і власне ось", – йдеться у підписі до знімків.

На фото видно, що поруч копають фундамент під ще один будинок. Також будується нова багатоповерхівка. У соцмережах стверджують, що обвалення сталося саме через це будівництво.

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Місце обвалення. Фото: Типове ХТЗ Харків

Що нам сказали рятувальники

Інформацію про обвалення стіни будинку, що з'явилася в соцмережах, спікер рятувальників Харківської області Євген Василенко новинам "Сьогодні" прокоментував так: "Нам не надходило виклику щодо обвалення".

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Можливо, будинок нежитловий, тому не було виклику.

У будинку здавались офіси

Як повідомляє Telegram-канал "ХС | Харків", заздалегідь обвалення сталося вранці 1 січня, постраждалих немає. Наразі в'їзд у двір перекритий. На місці рятувальники та поліцейські.

Реакція місцевої влади

У пресслужбі міськради Харкова повідомили, що будинок, який обвалився, не жилий. Це офісні приміщення колишнього заводу Авторучка, що розташовані на приватній території.

"Постраждалих за словами власника приміщень, на щастя, немає. Попередньо обвалення сталося через будівлю будівництва, що почалося поряд з обваленням", – повідомив Юрій Сидоренко.

Також міський голова Ігор Терехов пообіцяв, що перевірить законність цього будівництва.

Справою зайнялася прокуратура

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, вже розпочато слідство, в ході якого встановлюватиметься законність будівництва на території, де стався обвал будівлі.

Також заздалегідь встановлено, що обрушилася частина будівлі з офісними приміщеннями. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Фото: прокуратура

Фото: "ХС | Харків"

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