В Одесі затримали депутата облради – на чому попався

В Одесі депутат брав хабарі. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі затримали депутата обласної ради. Його підозрюють в отриманні хабара. За попередніми даними, він вимагав та отримав 120 тисяч гривень.
Про це повідомили у поліції, передає "Думська".
Що відомо?
Йдеться про голову однієї з постійних комісій зборів. За даними слідства, він вимагав та отримав 120 тисяч грн.
Депутата затримали співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції на Одещині та НАБУ.
У Молдові затримали українського нардепа
У Молдові прикордонна поліція затримала позаракційного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. Нардепа доправили до слідчого ізолятора. Про це повідомляє видання deschide.md з посиланням на власні джерела.
За даними молдавського видання, причиною затримання стало те, що депутата було оголошено в розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.
Голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю повідомив, що Білорусь звинувачує Яковенка у корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.
Нагадаємо, Євген Яковенко пройшов у Верховну Раду в 2019 році від партії ВО "Батьківщина" по виборчому округу №52 (Донецька область) як безпартійний. У Раді був позафракційним.
56-річний Яковенко з 2001 року обіймає посаду директора приватного підприємства "Торгівельно-промислова компанія "Алькон", що займається оптовою торгівлею.