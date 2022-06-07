В Одесі затримали депутата облради – на чому попався

В Одесі депутат брав хабарі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі затримали депутата обласної ради. Його підозрюють в отриманні хабара. За попередніми даними, він вимагав та отримав 120 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції, передає "Думська".

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Що відомо?

Йдеться про голову однієї з постійних комісій зборів. За даними слідства, він вимагав та отримав 120 тисяч грн.

Депутата затримали співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції на Одещині та НАБУ.

У Молдові затримали українського нардепа

У Молдові прикордонна поліція затримала позаракційного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. Нардепа доправили до слідчого ізолятора. Про це повідомляє видання deschide.md з посиланням на власні джерела.

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За даними молдавського видання, причиною затримання стало те, що депутата було оголошено в розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.

Голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю повідомив, що Білорусь звинувачує Яковенка у корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Нагадаємо, Євген Яковенко пройшов у Верховну Раду в 2019 році від партії ВО "Батьківщина" по виборчому округу №52 (Донецька область) як безпартійний. У Раді був позафракційним.

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56-річний Яковенко з 2001 року обіймає посаду директора приватного підприємства "Торгівельно-промислова компанія "Алькон", що займається оптовою торгівлею.

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