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СЬОГОДНІ Новини України

На Львівщині в. о. мера вимагав з волонтерів гроші за гумдопомогу

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 квітня, 15:59
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Чоловіка затримано за ст. 208 КПК України після отримання усієї суми неправомірної вигоди
Чиновник наживався на волонтерах в умовах війни у країні
Чиновник наживався на волонтерах в умовах війни у країні / Фото: Колаж: Сьогодні

На Львівщині затримали виконувача обов'язків голови одного з міст, яке вимагало з волонтера 100 тисяч гривень за гуманітарну допомогу, яку передала Фінляндія.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на своїй сторінці. Facebook .

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"Затримано в.о. міського голови одного з міст Львівської області на продажу гуманітарної допомоги та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Чоловік вимагав та отримав 100 000 грн хабара від волонтера за передачу автобуса з гуманітарною допомогою, яку передала одна з асоціацій Фінляндії.

На даний момент приймається рішення щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та усунення його з посади.

Гуманітарна допомога українцям

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