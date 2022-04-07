На Львівщині в. о. мера вимагав з волонтерів гроші за гумдопомогу

Чоловіка затримано за ст. 208 КПК України після отримання усієї суми неправомірної вигоди

Чиновник наживався на волонтерах в умовах війни у країні / Фото: Колаж: Сьогодні

На Львівщині затримали виконувача обов'язків голови одного з міст, яке вимагало з волонтера 100 тисяч гривень за гуманітарну допомогу, яку передала Фінляндія.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на своїй сторінці. Facebook .

Реклама

"Затримано в.о. міського голови одного з міст Львівської області на продажу гуманітарної допомоги та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Чоловік вимагав та отримав 100 000 грн хабара від волонтера за передачу автобуса з гуманітарною допомогою, яку передала одна з асоціацій Фінляндії.

На даний момент приймається рішення щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та усунення його з посади.

Гуманітарна допомога українцям