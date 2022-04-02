Допомагають вижити: українським громадам передали гуманітарну допомогу

Громади Дніпропетровської та Запорізької області отримали майже 8 тонн продуктів та ліки

Гуманітарна допомога сягає майже 8 тонн / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова та Група ДТЕК передали громадам Дніпропетровської та Запорізької області майже 8 тонн гуманітарної допомоги, зокрема продукти харчування та ліки.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Так, на потреби жителів Приазовської та Приморської ОТГ Запорізької області було передано 5,7 тон продуктів харчування та ліки, серед яких 70 найменувань медичних препаратів, таких як: знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, заспокійливі, серцеві, противірусні препарати, розчини для ін'єкцій тощо.

Жителі Зеленодольської ОТГ Дніпропетровської області отримали 2 тонни гуманітарної допомоги. Серед вантажів – продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, побутова хімія, паливо та ліки, яких вкрай не вистачало людям.

Гуманітарна допомога рятує українців

Зауважимо, що допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". З початку війни українцям вже передали:

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понад 540 тисяч одиниць медикаментів;

понад 60 тисяч гемоконтейнерів;

понад 50 тисяч продуктових наборів.

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. 2 квітня 2022 року гуманітарна допомога надійшла до Центрального міського територіального центру соцобслуговування, а також до терцентру соцзахисту Дніпровського району.