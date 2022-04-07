Во Львовской области и. о. мэра требовал с волонтеров деньги за гумпомощь

Во Львовской области задержали исполняющего обязанности главы одного из городов, который требовал с волонтера 100 тысяч гривен за гуманитарную помощь, которую передала Финляндия.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора на своей странице в Facebook.
"Задержан и. о. городского головы одного из городов Львовской области на продаже гуманитарной помощи и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – говорится в сообщении.
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Мужчина требовал и получил 100 000 грн взятки от волонтера за передачу автобуса с гуманитарной помощью которую передала одна из ассоциаций Финляндии.
В данный момент принимается решение относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности.
Гуманитарная помощь украинцам
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