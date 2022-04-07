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Для жителей Кривого Рога закупили гуманитарную помощь на 17,5 млн грн

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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7 апреля, 12:07
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Фонд Вадима Новинского предоставил финансовую помощь в размере 17,5 млн гривен для жителей Кривого Рога
Жители Кривого Рога получили гуманитарную помощь
Жители Кривого Рога получили гуманитарную помощь / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

По запросу начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула Фонд Вадима Новинского предоставил финансовую помощь в размере 17,5 млн гривен для обеспечения стабильной жизни в Кривом Роге в условиях военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Метинвеста.

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Городу передали медикаменты и продукты

"Стоимостью городского бюджета мы сформировали стратегический запас продуктов и медикаментов. По большинству позиций объем запасов уже сформирован на три месяца. В пополнении запасов города начали участвовать благотворительные организации. Я хочу поблагодарить Вадима Владиславовича Новинского за то, что его благотворительный Фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" сегодня закупил на 17,5 миллионов гривен медикаментов и продовольствия для криворожцев и беженцев", – отметил Александр Вилкул.

Помощь во время войны

С начала войны Фонд Вадима Новинского работает круглосуточно и ежедневно помогает пострадавшим от боевых действий. 6 апреля по просьбе Свято-Успенской Святогорской Лавры было перечислено 2 млн грн. Средства направят в поддержку 500 беженцев, нашедших там временное убежище – среди них 200 детей и 30 человек с инвалидностью. Также ежедневно церковь предоставляет горячие обеды и необходимые бытовые вещи более 800 человек.

Черкасская епархия УПЦ получила 1 млн грн для организации питания нуждающимся, доставку пищи пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Кроме этого, за последнюю неделю Фонд Вадима Новинского приобрел эвакуационный автобус на сумму более 1 млн грн для эвакуации пострадавших с горячих точек Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Также было закуплено 10 тыс. литров топлива для автомобилей, ежедневно эвакуирующих жителей из Мариуполя.

Стабилизация гуманитарной ситуации в стране

Благотворительный Фонд и бизнес Smart Holding выделили в поддержку Украины более 160 млн грн, и эта сумма растет каждый день.

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Группа Метинвест с начала вооруженной агрессии помогает стабилизировать гуманитарную ситуацию в Украине. Метинвест приобрел жизненно важные медикаменты для оказания неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий.

Первая партия препаратов и инструментов совокупной стоимостью более 30 млн гривен уже поступает в города присутствия компании. Также на базах Метинвеста развернули более 6000 мест для временного убежища для вынужденных переселенцев, а компания обеспечивает их товарами первой необходимости. На днях один из шести центров размещения вынужденных переселенцев, созданных компанией Метинвест в Запорожье, посетила Ирина Верещук.

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