Для жителів Кривого Рогу закупили гуманітарну допомогу на 17,5 млн грн

Фонд Вадима Новинського надав фінансову допомогу в розмірі 17,5 млн гривень для жителів Кривого Рогу

Жителі Кривого Рогу отримали гуманітарну допомогу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

На запит начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула Фонд Вадима Новинського надав фінансову допомогу в розмірі 17,5 млн гривень для забезпечення стабільного життя у Кривому Розі в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в пресслужбі Метінвесту.

Реклама

Місту передали медикаменти та продукти

"Коштом міського бюджету ми сформували стратегічний запас продуктів і медикаментів. За більшістю позицій обсяг запасів уже сформований на три місяці. У поповненні запасів міста почали брати участь благодійні організації. Я хочу подякувати Вадиму Владиславовичу Новинському за те, що його благодійний Фонд "На честь Покрови Пресвятої Богородиці" сьогодні закупив на 17,5 мільйонів гривень медикаментів і продовольства для криворіжців та біженців", – зазначив Олександр Вілкул.

Допомога під час війни

Від початку війни Фонд Вадима Новинського працює цілодобово й щодня допомагає постраждалим від бойових дій. 6 квітня на прохання Свято-Успенської Святогірської Лаври було перераховано 2 млн грн. Кошти спрямують на підтримку 500 біженців, які знайшли там тимчасовий притулок – серед них 200 дітей і 30 людей з інвалідністю. Також щодня церква надає гарячі обіди та необхідні побутові речі більш ніж 800 людям.

Черкаська єпархія УПЦ отримала 1 млн грн для організації харчування нужденним, доставлення їжі пенсіонерам, людям з обмеженими можливостями. Крім цього, за останній тиждень Фондом Вадима Новинського придбав евакуаційний автобус на суму більш ніж 1 млн грн для евакуації постраждалих із гарячих точок Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Також було закуплено 10 тис. літрів пального для автівок, які щодня евакуюють жителів з Маріуполя.

Стабілізація гуманітарної ситуації в країні

Благодійний Фонд та бізнеси Smart Holding виділили на підтримку України понад 160 млн грн, і ця сума зростає кожного дня.

Реклама

Група Метінвест з початку збройної агресії РФ допомагає стабілізувати гуманітарну ситуацію в Україні. Метінвест придбав життєво важливі медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Перша партія препаратів та інструментів сукупною вартістю у понад 30 млн гривень вже надходить в міста присутності компанії. Також на базах Метінвесту розгорнули більш як 6000 місць для тимчасового прихистку для вимушених переселенців, а компанія забезпечує їх товарами першої потреби. Днями один із шести центрів розміщення вимушених переселенців, створених компанією Метінвест у Запоріжжі, відвідала Ірина Верещук.