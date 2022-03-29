На Одещині "бізнесмен" заробляв на переправлянні чоловіків-ухилянтів за кордон

Чоловіків затримали прикордонники. Фото: колаж "Сьогодні"

Мешканцю Одеської області вдруге повідомили про підозру у незаконному вивезенні чоловіків призовного віку через кордон України.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За даними слідства, 26 березня підозрюваний намагався в обхід пунктів пропуску провести до Молдови чотирьох військовозобов'язаних українців віком від 32 до 47 років. За свої послуги він брав 9 тисяч доларів.

Чоловіків затримали військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що підозрюваного вже затримували 19 березня за скоєння аналогічного злочину. Тоді він намагався переправити шістьох чоловіків призовного віку.

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Проте стосовно затриманого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

"Незважаючи на статус підозрюваного та покладення судом обов’язків при застосуванні запобіжного заходу, зловмисник продовжив реалізацію налагодженої злочинної схеми з незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон України. Отже, застосований запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі не зміг повною мірою забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти наявним ризикам – вчиненню нового аналогічного кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні.

Тепер вирішуються питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

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