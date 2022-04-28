До окупованого Ізюму приїхав начальник Генштабу РФ – він хоче командувати військами

Валерій Герасимов прибув до Ізюму. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупований Ізюм Харківської області прибув начальник Генштабу з Росії Валерій Герасимов. Він хоче особисто командувати військами на Донбасі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на видання Defense Express.

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Автори матеріалу припускають, що це може бути промовистим свідченням зосередження керівництва РФ на здобутті тактичних перемог у регіоні.

РФ накопичила сили для наступу, очікується кілька важких тижнів

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям варто чекати попереду кілька важких тижнів. За його словами, РФ накопичила сили для масштабного наступу на сході нашої країни, але допомога Україні зростатиме. Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Найближчими днями буде потрібна вся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог уже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільших страждань. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!" – наголосив міністр оборони.

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