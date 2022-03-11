Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Влада Ізюма відповіла на ультиматум окупантів: місто ніхто не здаватиме

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 12:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марченко відмовився здавати місто вбивцям
Влада міст відстоює кожен сантиметр території
Влада міст відстоює кожен сантиметр території / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Ізюма не збирається здавати місто. Про це в Telegram-каналі написав написав заступник градоначальника міста Володимир Мацокін.

"Їх метою був і залишається військовий поступ на південь. На ці загрози Ізюмський міський голова відповів, що він мер українського міста і за ним залишиться головним завданням міської влади збереження життя та здоров'я людей та забезпечення життєдіяльності міста, а не проведення військових операцій. Це шантаж, провокації та маніпуляції, гра на почуттях та відповідальності за місто", – зазначив він.

Ситуація у Харкові

11 березня голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити.

Реклама

Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові. Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.

10 березня російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться експериментальний ядерний реактор. Внаслідк чого почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.

На Харківщині наші захисники вигнали ворогів із селища Дергачі – це околиці Харкова. На одного із двох найбільших інтернет-провайдерів міста напали хакери – тимчасово можуть бути перебої.

Реклама

Окупанти бомбили Охтирку у Сумській області. Російська авіація знову скидала снаряди на житлові квартали.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії – день 16-й. РФ атакує Україну фейками про хімзброю і наближається до дефолту – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти