Влада Ізюма відповіла на ультиматум окупантів: місто ніхто не здаватиме

Марченко відмовився здавати місто вбивцям

Влада міст відстоює кожен сантиметр території / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Ізюма не збирається здавати місто. Про це в Telegram-каналі написав написав заступник градоначальника міста Володимир Мацокін.

"Їх метою був і залишається військовий поступ на південь. На ці загрози Ізюмський міський голова відповів, що він мер українського міста і за ним залишиться головним завданням міської влади збереження життя та здоров'я людей та забезпечення життєдіяльності міста, а не проведення військових операцій. Це шантаж, провокації та маніпуляції, гра на почуттях та відповідальності за місто", – зазначив він.

Ситуація у Харкові

11 березня голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити.

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Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові. Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.

10 березня російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться експериментальний ядерний реактор. Внаслідк чого почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.

На Харківщині наші захисники вигнали ворогів із селища Дергачі – це околиці Харкова. На одного із двох найбільших інтернет-провайдерів міста напали хакери – тимчасово можуть бути перебої.

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Окупанти бомбили Охтирку у Сумській області. Російська авіація знову скидала снаряди на житлові квартали.