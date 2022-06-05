У Пентагоні анонсували "Рамштайн-3", евакуацію з гарячих точок та інші важливі події 5 червня

Голова Пентагону Ллойд Остін анонсував зустріч міністрів оборони, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сегодня"

Сьогодні, 5 червня, "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні. Крім того, Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту резолюцію про визнання Росії країною-терористом, повідомила заступник голови Верховної Ради України.

У Пентагоні анонсували "Рамштайн-3"

Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму Twitter написав, що приїде з візитом до Брюсселя для обговорення оборонних питань України .

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"Нарешті я поїду до Брюсселя, Бельгія, щоб провести наступну особисту зустріч контактної групи з питань оборони України. Лідери оборони буквально з усього світу будуть там, щоб обговорити кризу, що триває в Україні після неспровокованого вторгнення росії", — йдеться у повідомленні.

"Рамштайн-3" відбудеться в Брюсселі 15 червня, її організацією займеться голова Пентагону Ллойд Остін.

На Київщині змінюють час комендантської години

Київська обласна військова адміністрація повідомляє, що у всіх районах Київської області комендантська година вводиться щодня з 23:00 до 5:00.

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"Такі тимчасові обмеження діятимуть з 5 по 12 червня", – зазначає Київська ОВА у Telegram.

Під час комендантської години заборонено перебування цивільного населення на вулиці та інших громадських місцях.

"Виняток – залучення людини в роботі критичної інфраструктури, про що має бути підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. При собі також необхідно мати документ, який підтверджує особу", – йдеться у повідомленні.

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Укрзалізниця оголосила про евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні. Про це інформує УНН із посиланням на сайт товариства.

Додатковий евакуаційний рейс на 5 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись. Через обстріл у певних регіонах та пошкодження залізничних колій в Укрзалізниці повідомляють про можливу затримку певних поїздів.

Чехія готова визнати Росію країною-терористом

Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту резолюцію про визнання Росії країною-терористом, повідомила заступник голови Верховної Ради України в інтерв'ю "Радіо Свобода". 3 червня Кондратюк перебувала у Чехії, де, за її словами, мала зустрічі на рівні парламентської дипломатії.

"У політичних заявах Чехія одна з тих країн, яка першою ухвалила засудження дій Росії, друге вони ухвалили абсолютно виважену резолюцію, яка стосується засудження геноциду щодо України з боку Росії. Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання російської федерації країною-терористом. Це дуже важливо", – сказала Кондратюк.

На зустрічах у Чехії, за словами Кондратюка, багато говорять про допомогу, яку країна може надати у озброєнні, а також про можливість залучення чеських експертів-адвокатів до процесів Міжнародного кримінального суду.

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