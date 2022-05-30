У Харківській області змінили час комендантської години – нові правила

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях

У Харківській області нова комендантська година. Фото: колаж "Сьогодні"

З сьогоднішнього дня, 30 травня, у Харківській області змінюється час комендантської години. Вже підписали відповідне розпорядження. Тепер комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Нагадаємо, з 2 травня комендантська година в регіоні була з 21:00 до 06:00.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Комендантська година триватиме із 22.00 до 06.00 години. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", – заявив він.

Варто зазначити, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Необхідно перебувати вдома та в місцях убезпечення.

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