У Пермі після бійні в університеті знайшли мертвим головного слідчого регіону, а нападників на Шефіра можуть не знайти – головні новини за ніч

У Пермі знайшли мертвим Сергія Сарапульцева і в МВС засумнівалися, що нападників на Шефіра знайдуть. Колаж "Сьогодні".

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Що кажуть очевидці про землетрус на Тернопільщині

Ходили ходуном вікна і підлога, а земля просто йшла з-під ніг. Цієї ночі Західну Україну відчутно сколихнуло .Землетрус зафіксували на Тернопільщині неподалік Чорткова, але відчули його і на Прикарпатті та в Хмельницькій області.

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Очевидці розповіли про землетрус в Західній Україні. Колаж "Сегодня".

У Пермі після бійні в університеті знайшли мертвим головного слідчого регіону

У Пермі знайшли мертвим полковника юстиції Слідчого комітету Росії (СКР) Сергія Сарапульцева, який займався розслідуванням розстрілу студентів і викладачів в місцевому університеті, жертвами якого стали шість осіб.

Сарапульцева знайшли мертвим через кілька годин після наради з головою СКР Олександром Бастрикіним/Фото СКР/Колаж "Сьогодні"

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Нападників на Шефіра можуть не знайти

Можливо, правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на ток-шоу "Право на владу".

Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

У Росії розбився вертоліт ФСБ

У Росії на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснював навчальний політ і жорстко приземлився в районі гори Гостра. За попередніми даними, на борту було три особи. Чи вижив чи хтось із них, невідомо.