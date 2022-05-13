У Полтаві транспортний колапс: не ходять міські автобуси, маршрутки скоротили

В Україні триває паливна криза, спричинена війною / Колаж "Сьогодні"

У Полтаві перестали курсувати міські автобуси та скоротилася кількість маршруток. Причиною стала відсутність пального у місті та його передмістях, таким чином неможливо заправити громадський транспорт.

Про це заявив мер Полтави Олександр Мамай, повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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В чому проблема

"Так, комунальні автобуси не виходять на маршрути через відсутність пального. У нас є стратегічний запас палива для забезпечення ЗСУ та ТРО комунальним транспортом. Вчора на виконкомі було прийнято рішення про дозвіл на закупівлю пального за цінами, які зараз і змінюються щодня", – повідомив Олександр Мамай.

Також на своєму телеграм-каналі градоначальник повідомив, що у п'ятницю 13 травня на автодороги вийшли 48 тролейбусів.

"Сьогодні приватний громадський транспорт у місті працював не в повному складі. Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 грн і повідомляємо, що такого не буде. За 50 грн люди на роботу не їздитимуть. Хто особисто підніматиме ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як із мародерами", – повідомив Мамай.

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Обстановка на паливному фронті