У Раді хочуть відправити у відставку трьох міністрів – ЗМІ

Під загрозою звільнення опинились Андрій Таран, Олег Уруський та Марина Лазебна. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України може в найближчі кілька місяців відправити у відставку трьох міністрів. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела у вівторок, 1 вересня.

Зазначається, що звільнити можуть міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

"Уруський, Лазебная і Таран – підуть. Їм вже шукають заміну, але тут проблеми. Тому що лава запасних маленька, а люди, яких ми запрошуємо ззовні, неохоче рвуться в Кабмін", – розповів співрозмовник видання.

За його словами, кадровими змінами займуться після повернення президента України Володимира Зеленського з США.

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У той же час видання стверджує, що звільнення не загрожує міністрам юстиції Денису Малюські і культури Олександру Ткаченку.

"Наприклад, Малюську не надто любить Єрмак (глава ОП, – Ред.), але до нього добре ставиться президент. За Ткаченко – він там собі щось воює, наобіцяв багато президенту – нехай виконує", – розповів один з депутатів фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, хто ще з держслужбовців може відправитися у відставку і в чому вони завинили.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС.