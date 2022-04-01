У Раді пропонують змінити гімн України – новий текст

Гімн України пропонують змінити. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміну тексту державного гімну України. Документ одержаний парламентом 28 березня.

Про це йдеться на сайті Ради.

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Ініціаторами законопроєкту виступили депутати від "Слуги народу" Іван Юнаков та Георгій Мазурашу. Народні обранці пропонують залишити музику гімну, написану Михайлом Вербицьким, але змінити текст.

Яким може бути текст нового гімну

Ось яку версію вони пропонують:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

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Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

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Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

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