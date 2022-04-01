В Раде предлагают изменить гимн Украины – новый текст

Гимн Украины предлагает изменить. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении текста государственного гимна Украины. Документ был получен парламентом 28 марта.

Об этом говорится на сайте Рады.

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Инициаторами законопроекта выступили депутаты из "Слуги народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу. Народные избранники предлагают оставить музыку гимна, написанную Михаилом Вербицким, но изменить текст.

Каким может быть текст нового гимна

Вот какую версию они предлагают:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

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Припев:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

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Припев:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

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