У Раді пропонують збільшити кількість військовослужбовців Держприкордонслужби

На сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб. Колаж "Сьогодні"

Загальна чисельність Державної прикордонної служби України пропонується збільшити до 60 000 осіб, зокрема 52 000 військовослужбовців. Зараз 53 000 та 45 000 відповідно.

Про це говориться на сайті ВР України.

Деталі

14 березня 2022 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Комітет розглянув проект закону про внесення змін до заключних положень Закону України "Про Службу військового капеланства" щодо дати набуття чинності №7130 та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу та в цілому.

За результатами розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осіб з інвалідністю, №7140, та проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, №7133, Комітет прийняв рішення звернутися до голови Верховної Ради України з пропозицією визначити інші комітети головними з підготовки та попереднього розгляду згаданих законопроектів.

Війна в Україні 14 березня