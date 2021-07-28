В ресторан або на концерт – тільки з паспортом вакцинації. Чи буде таке в Україні

Влада обговорює, чи допускати в громадські місця тільки людей з щепленнями від COVID-19

Колаж: "Сьогодні"

Західні країни одна за одною вводять заборони на відвідування громадських місць та заходів без паспорту вакцинації від коронавірусу. Во Франції від 21 липня без ковід-сертифіката не потрапиш до кінозалів, музеїв, театрів, на стадіони та ярмарки. Щоб відвідати нічний клуб та інші розважальні заклади у Великій Британії з вересня потрібне буде підтвердження щеплення проти COVID-19. Чи можливий такий сценарій в Україні?

Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" в сюжеті Тараса Мишаков.

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У високих кабінетах вже обговорюють ймовірність використання ковід-сертифікатів в Україні. Головний санітарний лікар Ігор Кузін не виключив, що вакциновані від коронавірусу можуть отримати певні привілеї у разі посилення карантину.

Розглядається вариант, отримання внутрішнього ковідного сертифікату у додатках "Дія". Утім запроваджувати такий документ чи ні – мусить визначитися уряд.

"Можливо, уряд буде і приймати такі рішення щодо допуску вакцинованих людей і можливості їм відвідувати громадські заклади, місцях великих скупчень людей допускати саме за умови наявності вакцинального статусу. Але поки ці рішення не прийняті", – зазначив Олександр Заїка, керівник Національної програми імунізації Центру громадського здоров'я.

У МОЗ продовжують наголошувати, що не будуть змушувати когось робити щеплення. Навіть – медиків. Рішення вакцинуватися чи ні – лишатимуть на совісті самих людей.

"Якщо людина вакцинується, вона вберігає себе не лише від самого захворювання,але й переважно від важких наслідків або від ризику померти", наголошує Ігор Кузін, головний санітарний лікар України.

Нагадаємо, що зараз в Україні триває 5 етап вакцинації. Отримати протиковідну дозу препарату можуть всі охочі віком від 18-ти років.

За офіційними даними Офісу президента, темпи вакцинації від коронавірусної хвороби в Україні зростають: за минулий тиждень було зроблено 609 тисяч щеплень, тоді як за тиждень до того – 560 тисяч. Зокрема, на цьому тижні в регіони направлено ще 3,3 млн доз вакцин, з яких 2 млн доз Moderna, 1 млн – CoronaVac і 300 тисяч – Pfizer.