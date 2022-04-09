У Росії від радіації помер ще один солдат, який захоплював ЧАЕС – екс-глава СБУ Наливайченко

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Російські солдати, захоплювали Чорнобиль і побували в зоні відчуження, починають вмирати від радіації Про це повідомив ексглава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі програми "Україна Разом" з Оленою Цинтилою та Микитою Міхальовим на каналі "Україна 24".

"Потрібно оприлюднити туди, на Росію, на Мордор, інформацію та факти про смерті російських військових від променевої хвороби, яку вони отримали під Чорнобилем через своє військове командування. Але хто їх змушував там рити окопи? Їхні ж російські командири-вбивці", — сказав він.

Наливайченко назвав кількість постраждалих через опромінення у Чорнобильській зоні.

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"Скільки вже їх постраждало і скільки вже померло? За моєю інформацією, понад 150 отримали цю хворобу, і вже другий російський військовий помер від променевої хвороби. І це лише в одному реабілітаційному центрі Білорусі, куди вони їх вивезли. Все це необхідно публікувати, і головне, чому вони отримали променеву хворобу. Тому що Путін та військове командування кинуло їх туди і змусило вмирати довгою та непростою смертю", – сказав він.

Зона відчуження під окупацією