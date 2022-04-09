У Росії від радіації помер ще один солдат, який захоплював ЧАЕС – екс-глава СБУ Наливайченко

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Російські солдати, захоплювали Чорнобиль і побували в зоні відчуження, починають вмирати від радіації Про це повідомив ексглава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі програми "Україна Разом" з Оленою Цинтилою та Микитою Міхальовим на каналі "Україна 24".
"Потрібно оприлюднити туди, на Росію, на Мордор, інформацію та факти про смерті російських військових від променевої хвороби, яку вони отримали під Чорнобилем через своє військове командування. Але хто їх змушував там рити окопи? Їхні ж російські командири-вбивці", — сказав він.
Наливайченко назвав кількість постраждалих через опромінення у Чорнобильській зоні.
"Скільки вже їх постраждало і скільки вже померло? За моєю інформацією, понад 150 отримали цю хворобу, і вже другий російський військовий помер від променевої хвороби. І це лише в одному реабілітаційному центрі Білорусі, куди вони їх вивезли. Все це необхідно публікувати, і головне, чому вони отримали променеву хворобу. Тому що Путін та військове командування кинуло їх туди і змусило вмирати довгою та непростою смертю", – сказав він.
Зона відчуження під окупацією
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримувалися в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- 31 березня Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили у бік українського кордону з республікою Білорусь.
- Втікачі з Чорнобильської зони наприкінці лютого окупанти прихопили із собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.
- Після себе окупанти залишили бардак, зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники атомної енергокомпанії.
- Також росіяни знищили багаторічний архів, який Україна збирала на Чорнобильській АЕС
- На YouTube з'явився ролик, що по собі залишили окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів. отримати опромінення.