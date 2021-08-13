У Росії вибухнув автобус, а ВООЗ знову візьметься за походження COVID – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ВООЗ повторно вивчить походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створить нову групу з учених для вивчення походження нових вірусів, в тому числі коронавірусу SARS-CoV-2.

У Бердичеві втекла засуджена за вбивство

Бердичівський районний відділ Нацполіціі в Житомирській області розшукує 35-річну Світлану Кустовецьку, засуджену до 12 років за співучасть у вбивстві своєї невістки, яку, як довело слідство, вони з братом били і душили на очах у дитини.

Світлана Кустовецька (ліворуч) допомогла брату Святославу Козаку вбити дружину Юлію (справа) / колаж "Сьогодні"

Вибух автобуса у Воронежі

У Воронежі (Росія) у четвер увечері прогримів вибух у маршрутному автобусі, у результаті постраждало 17 людей, одна жінка померла у лікарні. Підозрюють, що здетонували газові балони.

Реклама

У Воронежі вибухнув автобус / VK/cityvrn

Суд відпустив віце-мера Миколаєва

Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва, директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва, якого раніше детективи НАБУ затримали за підозрою у розкраданні понад 26,8 млн гривень на реконструкцію Соборної площі міста.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":