У Росії вибухнув автобус, а ВООЗ знову візьметься за походження COVID – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
ВООЗ повторно вивчить походження COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створить нову групу з учених для вивчення походження нових вірусів, в тому числі коронавірусу SARS-CoV-2.
У Бердичеві втекла засуджена за вбивство
Бердичівський районний відділ Нацполіціі в Житомирській області розшукує 35-річну Світлану Кустовецьку, засуджену до 12 років за співучасть у вбивстві своєї невістки, яку, як довело слідство, вони з братом били і душили на очах у дитини.
Вибух автобуса у Воронежі
У Воронежі (Росія) у четвер увечері прогримів вибух у маршрутному автобусі, у результаті постраждало 17 людей, одна жінка померла у лікарні. Підозрюють, що здетонували газові балони.
Суд відпустив віце-мера Миколаєва
Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва, директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва, якого раніше детективи НАБУ затримали за підозрою у розкраданні понад 26,8 млн гривень на реконструкцію Соборної площі міста.
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