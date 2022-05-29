У Севастополі помітили три пошкоджені великі десантні кораблі РФ

/ Фото: Крим.Реалії, Колаж: Сьогодні

В анексованому Росією Севастополі на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ стоять на ремонті три великі десантні кораблі проєкту 775. Один із них — "Азов", назви двох інших невідомі. Про це повідомляє Крим.Реалії. Загалом ЧФ РФ має чотири такі кораблі.

На західному березі Кілен-бухти, в якій розташований судноремонтний завод, пришвартовані три ВДК: один без бортового номера біля входу в бухту, другий, також без номера, в середині й корабель "Азов" (бортовий номер 151) біля краю бухти. На правому борті одного з кораблів – сліди пошкоджень та облізла фарба.

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Фото: Крим.Реалії

У складі Чорноморського флоту є чотири великі десантні кораблі проєкту 775: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

У Графській бухті стоять ще два великі десантні кораблі проєкту 775. Отже, загальна кількість ВДК цього проєкту в бухтах Севастополя – п'ять.

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На Чорноморському флоті є три ВДК проєкту 775/II та ВДК "Азов" проєкту 775/III. На ремонті в Кілен-бухті стоять два ВДК проєкту 775/III.

У складі ВМФ Росії є три великі десантні кораблі проєкту 775/III: "Азов" на Чорноморському флоті, "Пересвет" на Тихоокеанському флоті та "Королев" на Балтійському флоті.

Ймовірно, ще один великий десантний корабель було перекинуто в Чорне море з Балтійського флоту до початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.

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Фото: Крим.Реалії

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