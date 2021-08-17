В РНБО може бути конфлікт інтересів через закон про олігархів: Разумков пояснив проблему

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков продовжує наполягати, що буде конфлікт інтересів у разі визначення Радою національної безпеки і оборони переліку олігархів.

Про це він сказав на брифінгу.

"Я дійсно бачу конфлікт інтересів. Тому що дія цього закону буде поширюватися на дві категорії – представників влади та великих бізнесменів", – зазначив Разумков.

Він нагадав, зокрема, секретареві РНБО Олексію Данілову, що в цей орган входять всі представники влади.

"І якщо одна сторона буде приймати це рішення, то в цьому можна вбачати конфлікт інтересів", – підкреслив Разумков.

Голова ВРУ заявив, що необхідно так писати закони, щоб в РНБО не з'являлися олігархи, і закликав не маніпулювати в цьому питанні.

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Закон про олігархів

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про олігархів, запропонований президентом. Проєкт закону серед іншого передбачає створення реєстру олігархів. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання особи такою, що має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймає РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Данілов пообіцяв, що до 7 вересня в Україні презентують систему моніторингу діяльності олігархів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: