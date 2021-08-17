В СНБО может быть конфликт интересов из-за закона об олигархах: Разумков объяснил проблему

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжает настаивать, что будет конфликт интересов в случае определения Советом национальной безопасности и обороны перечня олигархов.
Об этом он сказал на брифинге.
"Я действительно вижу конфликт интересов. Потому что действие этого закона будет распространяться на две категории – представителей власти и крупных бизнесменов", – отметил Разумков.
Он напомнил, в частности, секретарю СНБО Алексею Данилову, что в этот орган входят все представители власти.
"И если одна сторона будет принимать это решение, то в этом можно усматривать конфликт интересов", – подчеркнул Разумков.
Председатель ВРУ заявил, что необходимо так писать законы, чтобы в СНБО не появлялись олигархи, и призвал не манипулировать на этом вопросе.
Читайте также:
Данилов по поручению Зеленского готовит новое заседание СНБО. Что обсудят
Закон об олигархах
1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом. Проектом закона среди прочего предусмотрено создание реестра олигархов. Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Данилов пообещал, что до 7 сентября в Украине презентуют систему мониторинга деятельности олигархов.
- Ранее мы сообщали, что в Украину вернулась российская сеть супермаркетов – в СНБО были против.
- Также напомним, президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию экономической безопасности Украины.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: