В Туреччині загинув український турист. Його супутників-українців не випускають з країни

Із Туреччини не відпускають групу українських туристів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час пішого походу в Туреччині загинув турист з України. Суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію країни.
Про це в коментарі сайту "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, справою займається Консульство України в Анталії.
"Під час подорожі загинув один український громадянин. Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами", – повідомив Ніколенко.
Причина смерті
Турецьке слідство розглядає версію самогубства.
"Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини", – додав речник МЗС.
Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації українцям щодо подальших кроків.
В Туреччині не вперше гинуть українські туристи
Влітку в Кемері українці Віталій Галушко, Олександр Харценко (28 років) і Юлія Харценко (24 роки) орендували два гідроцикли у центрі водних видів спорту перед 5-зірковим готелем у Гейнюк-Махаллезі.
Внаслідок необережності гідроцикли українців на величезній швидкості зіткнулися й обидва туристи впали в море. Олександр Харценко відбувся забоями, а непритомного Віталія Галушка доправили до приватної лікарні районного центру, де він пізніше помер.
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