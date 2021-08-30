В Україні 126 населених пунктів залишилися без світла через ураган

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні станом на ранок 30 серпня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються без електропостачання 126 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.

"Станом на 7 годину 30 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях (Київська – 88, Чернігівська – 34 і Житомирська – 4)", – йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Народний синоптик дав прогноз на осінь

Після дуже спекотного літа українців і восени чекають теплі дні, особливо порадує погода в жовтні. Але ось останній місяць осені вже більше нагадуватиме зиму. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

За його словами, в перші 10 днів вересня буде ще літня погода, а з другої декади почнуться дощі і похолодає.

"На початку третьої декади вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", – розповів Горбань.

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

19 липня в Києві пронісся ураган – сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.