В Україні відсторонятимуть від роботи невакцинованих від COVID-19 співробітників – дата

В Україні відсторонятимуть невакцинованих від коронавірусу співробітників. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 8 листопада відсторонятимуть від роботи співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Це стосується працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів і закладів освіти.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Відповідно до наказу, обов'язковій вакцинації проти коронавірусу підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів і закладів освіти.

"Працівники зазначених організацій потрапили до цього переліку, у першу чергу для забезпечення безперебійної та безпечної роботи органів виконавчої влади на національному та місцевому рівнях та навчальних закладах", – заявив Кузін.

Він додав, що працівники вказаних підприємств мають високий ризик захворіти на COVID-19, оскільки мають багато соціальних контактів під час роботи. Водночас інфікування хоча б одного працівника несе ризик інфікування усіх інших працівників, які перебували з ним в контакті та додатково потребує самоізоляції великої кількості колег.

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Як проходитиме відсторонення невакцинованих працівників?

В. о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера розповів, що керівник підприємства має поінформувати працівників про правові наслідки у разі ухилення чи відмови від щеплення.

Йдеться про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати до часу усунення причин, які зумовили відсторонення, – тобто отримання щеплення.

Дегнера пояснив, що керівник підприємства має скласти відповідний акт, якщо працівник ухиляється або відмовляється від проведення щеплення.

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Зазначається, що від роботи не можуть бути відсторонені працівники, які мають протипоказання до вакцинації. Для цього необхідно надати відповідну довідку лікаря.

Після вакцинації імунітету залишається високим / Колаж "Сьогодні"

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