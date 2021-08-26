В Україні дипломи бакалаврів та магістрів будуть анулювати за плагіат

Свідоцтва про вищу освіту можуть бути онульовані. Фото: колаж "Сьогодні"

Вищі навчальні заклади України зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів за порушення академічної чесноти – плагіат в дипломних роботах. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 26 серпня.

Зазначається, що такі рішення ВНЗ можуть приймати стосовно молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів.

Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо в кваліфікаційної роботі виявлять:

академічний плагіат;

фабрикацію;

фальсифікацію;

обман;

робота була підготовлена через хабарництво.

Самі ВНЗ повинні стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення академічної чесноти встановлює вчена рада кожного установи. Процедуру ініціює вчена рада за своїм рішенням або на підставі повідомлення. До розгляду приймаються повідомлення, подані на офіційну адресу ВНЗ, в яких зазначено ПІБ людини, якого звинувачують в плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення та докази.

Згідно з порядком, людина, стосовно якої проходить така перевірка, може сам подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого відновитися в навчанні.

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Міністрів, чиновників і ректорів теж хочуть перевірити

Кандидатів на посади міністрів будуть перевіряти на академічну добропорядність. Якщо в наукових дисертаціях виявлять плагіат, то такий кандидат не зможе зайняти посаду. Це прописано в проекті закону № 3758. Перевірку також хочуть влаштувати всім, хто приймається на держслужбу або на посади керівників навчальних закладів.

Проект закону з'явився в Раді після того, як Кабмін призначив Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти , Хоча парламент виступив проти. Справа в тому що Шкарлета звинувачують в плагіаті наукових робіт . Сам чиновник спростовує звинувачення, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже ведеться розслідування порушення академічної доброчесності в дисертації нового керівника Міносвіти.

Раніше Служба безпеки України в Харківській області викрила злочинне угруповання, учасники якої виготовляли для бойовиків "ДНР" підроблені дипломи про вищу освіту.