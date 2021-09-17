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В Україні готуються змінити правила транскрипції і транслітерації

Тетяна Очеретяна
17 вересня, 13:37
Правила не оновлювали вже 11 років, зміни можуть торкнутися, наприклад, латинського відображення імен у закордонних паспортах

Голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська розповіла про майбутні зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в 2021 році розпочнуть роботу над оновленням правил транскрипції і транслітерації алфавіту.

Про це розповіла голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, пише "РБК Україна".

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Демська зазначила, що правила транскрипції і транслітерації не змінювали з 2010 року. Зміни стосуватимуться, наприклад, латинського відображення географічних назв та імен у закордонних паспортах.

Щодо переходу на латиницю, глава Нацкомісії заявила, що їх орган не розглядав це питання і найближчим часом не планує.

Перехід на латиницю

  • Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україні потрібно перейти з кирилиці на латиницю, а англійську мову зробити обов'язковою до вивчення.
  • Крім Данилова, ці зміни раніше просували і інші чиновники. У 2018 році тодішній глава МЗС Павло Клімкін після спілкування з польським колегою запропонував подумати про подвійну абеткув українській мові. Але тодішній парламент відмовився навіть приймати до розгляду це питання.
  • Ідею скасувати кирилицю в Україні обговорюють майже 400 років. І зараз це не найкраща ідея, вважають експерти.
  • Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці і латиниці не приведе до добра, вважає історик.

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