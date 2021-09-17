В Украине готовятся изменить правила транскрипции и транслитерации

Глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орыся Демская рассказала о будущих изменениях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в 2021 году начнут работу над обновлением правил транскрипции и транслитерации алфавита.

Об этом рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, пишет "РБК Украина".

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Демская отметила, что правила транскрипции и транслитерации не меняли с 2010 года. Изменения будут касаться, к примеру, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах.

Относительно перехода на латиницу глава Нацкомиссии заявила, что их орган не рассматривал этот вопрос и в ближайшее время не планирует.

Переход на латиницу