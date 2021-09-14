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Данилов не первый: кто еще предлагал перейти на латиницу вместо кириллицы

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор Сегодня
14 сентября, 06:05
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Имеет ли идея латинизации нашего языка историческую подоплеку, и готовы к новациям украинцы
При переходе на латиницу украинцев ждут трудности. Коллаж "Сегодня"
При переходе на латиницу украинцев ждут трудности. Коллаж "Сегодня"

Перевести украинский язык на латиницу – такую идею озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Эта мысль сразу вызвала бурную дискуссию как в кругу языковедов, так и в обществе.

Корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко попытался разобраться – имеет ли идея латинизации нашего языка историческую подоплеку, и готовы ли к новациям украинцы.

Не только Данилов

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Во-первых, это только предложение, а не требование. Во-вторых – Данилов не первый, кто выдвинул идею латинизации украинского языка. В 2018 году тогдашний глава МИД Павел Климкин после общения с польским коллегой, предложил подумать о двойной азбуке в украинском языке.

"Он сказал, с точки зрения изучения и кириллицы, и латиницы с детских лет – это позволит украинцам быть более причастными к европейскому пространству и проще осваивать европейские языки", – передает Климкин разговор с коллегой.

Тогдашний парламент отказался даже принимать к рассмотрению этот вопрос.

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Мы решили обратиться за комментарием к человеку, который знает об украинском языке все – директору института украинского языка Национальной академии наук Павлу Гриценко. Его возмущает предложение Алексея Данилова.

"Когда мы в руках держим 1056-57 годов огромные памятки, а они сохранились, этим уставом, ровными буквами были написаны сотни и сотни книг", – говорит о нашей азбуке Гриценко.

Языковед уверен – украинский язык может быть только с кириллическим алфавитным порядком. Ведь в такой форме он существует более тысячи лет.

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Новости "Сегодня" попросили случайных людей написать слово "независимость" латиницей. Это тяжелое слово для латинского алфавита.

В конце концов, никто правильно слова "независимость" не написал. Поэтому в случае перехода нашего языка на латинский алфавит учиться придется почти с нуля. Правда, существуют успешные примеры. На латинский алфавит в свое время перешел Азербайджан и Молдова, а в данный момент активно переходит Казахстан.

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