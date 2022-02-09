В Україні кардинально змінять дизайн шкільних їдалень: якими вони стануть (фото)

Їдальні в Україні стануть сучаснішими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Їдальні в українських школах будуть проєктувати за новими правилами. У Міністерстві розвитку громад та територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн інтер'єру їдалень.

Посібник опублікував Мінрегіон.

Реклама

Для чого потрібен єдиний дизайн

Універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні у стандартному сучасному дизайні.

Рекомендації є актуальними не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.

Варіанти дизайну

У посібнику пропонують два варіанти: більш універсальний та дешевий, а також більш дорогий та складний.

Реклама

Простий варіант

Тут пропонують зробити підвісну стелю типу "Армстронг", стіни та колони пофарбувати акриловою однотонною фарбою, а для захисту від сонця на вікнах повісити жалюзі. Також будуть: меблі з ДСП на металевому каркасі, підвісні світильники та накладні умивальники.

Реклама

Варіант №1 дизайну шкільної їдальні. Фото: Мінрегіон

Складний варіант

Окрім фарби, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок, а на колонах розмістять дерев'яні панелі. Меблі будуть однотонні, з екологічних матеріалів, а замість жалюзі на вікна повісять рулонні штори.

Варіант № 2 дизайну шкільної їдальні. Фото: Мінрегіон

Раніше ми писали: