В Україні кардинально змінять дизайн шкільних їдалень: якими вони стануть (фото)

Їдальні в Україні стануть сучаснішими. / Фото: Колаж: Сьогодні
Їдальні в українських школах будуть проєктувати за новими правилами. У Міністерстві розвитку громад та територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн інтер'єру їдалень.
Посібник опублікував Мінрегіон.
Для чого потрібен єдиний дизайн
Універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні у стандартному сучасному дизайні.
Рекомендації є актуальними не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.
Варіанти дизайну
У посібнику пропонують два варіанти: більш універсальний та дешевий, а також більш дорогий та складний.
Простий варіант
Тут пропонують зробити підвісну стелю типу "Армстронг", стіни та колони пофарбувати акриловою однотонною фарбою, а для захисту від сонця на вікнах повісити жалюзі. Також будуть: меблі з ДСП на металевому каркасі, підвісні світильники та накладні умивальники.
Варіант №1 дизайну шкільної їдальні. Фото: Мінрегіон
Складний варіант
Окрім фарби, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок, а на колонах розмістять дерев'яні панелі. Меблі будуть однотонні, з екологічних матеріалів, а замість жалюзі на вікна повісять рулонні штори.
Варіант № 2 дизайну шкільної їдальні. Фото: Мінрегіон
Раніше ми писали:
- Для найкращих результатів: Кабмін виділяє 1 млрд грн на ремонт шкіл та оновлення шкільних їдалень
- Аж 500 страв! В Україні розширять нове меню для шкіл – коли чекати на рецепти